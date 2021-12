Jonathan David : Touchant hommage du jeune footballeur à sa mère décédée

Le football est un des sports qui permet de vivre le plus d'émotions pour les supporters comme pour les joueurs. Hier soir, pour la dernière journée de Ligue 1 avant les vacances, toutes les équipes ont tenté de ramener la victoire avant de partir pour quelques jours de repos. Si pour certains les choses ne se sont pas passées comme prévues, pour l'attaquant de Lille Jonathan David, ce fut le genre de soirée que l'on n'oublie pas de si tôt. Alors que son équipe se dirige vers un match nul face à Bordeaux, le Canadien de 21 ans réussit à marquer le but libérateur pour les siens.

Une rose pour honorer sa mère

Une délivrance pour les Nordistes et encore plus pour la jeune star de l'équipe qui a profité de son douzième but cette saison pour envoyer un très beau message pour ses proches. S'approchant de la tribune pour célébrer, il a pris une rose et l'a levée au ciel pour la montrer au public. Un geste peu commun et préparé en amont, mais qui a une très forte signification pour Jonathan David. Le jeune attaquant a eu le malheur de perdre sa mère le 6 décembre 2019 des suites d'un cancer et cette fleur, qui porte le même nom que sa mère, Rose, était donc un moyen de lui rendre un bel hommage deux ans après sa disparition.

Le joueur a d'ailleurs repris les photos de la soirée d'hier pour poursuivre ce bel hommage sur son compte Instagram. Pour accompagner trois belles photos de lui avec cette jolie rose à la main, il ajoute en commentaire "Peu de gens comprendront ce geste". Une publication que ses coéquipiers de Lille ont commenté avec de gentils mots ou des emojis à destination de Jonathan David, qui a dû avoir le coeur serré au moment de cet hommage.