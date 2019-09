Jonathan Van Ness (Queer Eye) : Il révèle être séropositif

Jonathan Van Ness est le chouchou de millions de téléspectateurs. Il s'ouvre à eux dans son livre, Over the Top, ainsi que dans de nouvelles interviews. Dans l'une d'elles, le héros de Queer Eye parle, pour la première fois en public, de sa vie avec le VIH.

C'est avec le magazine The Observer, la publication dominicale du Guardian, que Jonathan Van Ness s'est entretenu et qu'il a fait cette révélation. Il y évoque son homosexualité, son défunt père ("Je me souviens clairement de mon père me trouvant en robe de soirée. (...) Il l'a déchirée et m'a soulevé du sol. J'étais terrifié", confie-t-il), ainsi que du VIH. Jonathan Van Ness a en effet appris qu'il était porteur du virus après l'enterrement de son père.

"[Le médecin] m'a dit : 'Je vous garderai en vie assez longtemps pour que vous mouriez d'une crise cardiaque comme tout le monde.' Puis elle a eu un fou rire", se souvient Jonathan Van Ness à propos du jour où le diagnostic lui a été annoncé. Il ajoute ensuite, ému, : "Le plus important, c'est que je voulais faire quelque chose pour faire avancer le débat sur le VIH, et sur la vie avec le VIH, et que je voulais humaniser et normaliser beaucoup de choses dont je parle. Ça m'a donné une vraie raison de me battre."