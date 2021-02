Jordan (Les Ch'tis) divorcé ? Il s'exprime enfin après les rumeurs

Le 24 février 2021, Jordan s'est prêté à une session de questions/réponses sur Instagram. L'ancien candidat des Ch'tis n'a pas échappé à une question sur sa relation avec Sahra. L'occasion de faire une triste révélation.

Le beau blond de 28 ans avait surpris tout le monde en annonçant son mariage avec la belle brune, en juin 2019. Après cette officialisation, Jordan partageait de temps à autre des photos en compagnie de sa chère et tendre sur Instagram. Mais depuis un moment plus rien ! L'ancien candidat de télé-réalité a également supprimé toutes les photos de la jeune femme de son compte et l'a unfollow. Sahra a fait de même et le 13 décembre dernier, elle a écrit un texte qui a intrigué. "Prendre conscience du mal que nous pourrions faire, si vous restez que sur vos bonnes actions vous n'évoluerez jamais dans le bien. L'essentiel c'est d'avancer avec une bonne conscience en ayant fait ce qu'il faut, sans abandonner, faites le bien, même dans les moments où on vous dit à l'oreille qu'il faut se venger, ne regrettez rien du bien que vous faites. C'est ce qui donne vie à votre âme. Le mal attire le mal. Éloignez-vous en", pouvait-on notamment lire.

Les internautes se sont donc demandés si Jordan était toujours marié. Un sujet sur lequel le jeune homme s'est enfin exprimé.

L'un de ses abonnés lui a demandé s'il était célibataire. "Oui", a-t-il répondu, sans donner de détails. Il a également précisé à un autre internaute qu'il ne souhaitait pas retrouver l'amour. Il se concentre donc sur son travail, qui n'est plus barber. L'ancien compagnon de Gaëlle semble faire des travaux chez des particuliers. Aujourd'hui, il n'habite plus dans le Nord de la France mais à Nice. S'il n'est pas apparu à la télévision depuis Les Marseillais Asian Tour, en 2019, il est désormais prêt à faire son grand retour si on le lui propose.