Jordan (Les Ch'tis), déjà la rupture avec sa femme ? Ce changement qui en dit long

Et d'ajouter : "Prendre conscience du mal que nous pourrions faire, si vous restez que sur vos bonnes actions vous n'évoluerez jamais dans le bien. L'essentiel c'est d'avancer avec une bonne conscience en ayant fait ce qu'il faut, sans abandonner, faites le bien, même dans les moments où on vous dit à l'oreille qu'il faut se venger, ne regrettez rien du bien que vous faites. C'est ce qui donne vie à votre âme. Le mal attire le mal. Éloignez-vous en."



Des mots bien étranges qui peuvent laisser penser qu'ils ont rompu. Aussi, en commentaires de certaines publications de Sahra, des internautes lui adressent des mots réconfortants et font référence à sa supposée séparation d'avec Jordan. Unfollow, suppression des photos à deux et message énigmatique : pour certains, les preuves sont là. Mais pour l'heure, aucun des deux époux ne s'est officiellement exprimé sur le sujet. Affaire à suivre, donc...