Jordan (Les Ch'tis) en couple avec une candidate de télé-réalité : il annonce une grande nouvelle !

Les fans de Jordan sont d'autant plus ravis pour lui que le jeune homme de 29 ans a traversé des épreuves difficiles dans le passé et plus particulièrement un important échec sentimental. Avant de faire son grand retour à la télé, il vivait une vie tranquille avec une certaine Sahra, qu'il a épousée en 2019. Mais leur mariage n'aura pas duré longtemps. "J'ai été marié pendant 2 ans et j'ai voulu me focaliser sur mon couple. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et on s'est séparé il n'y a pas longtemps. Depuis mon divorce, je ne me suis consacré qu'au travail, je n'ai pas fréquenté de filles. (...) Je ne sais même plus comment ça fonctionne", confiait-il lors d'une interview pour Télé Loisirs au début de l'année 2022. Jordan a visiblement rapidement su se remettre en selle lorsqu'il a fallu séduire Manon Van !

Félicitations aux amoureux !