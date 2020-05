Josée Dayan, son couple avec Nicole : "On a une relation formidable"

Réalisatrice de nombreux films et séries emblématiques comme Le Comte de Monte-Cristo, Raspoutine, Balzac ou plus récemment Capitaine Marleau, Josée Dayan s'est confiée sur sa vie sentimentale dans l'émission L'Instant de Luxe sur la chaîne Non Stop People. Très discrète sur sa vie privée, Josée ne s'est toutefois jamais cachée d'être homosexuelle dès le début de sa carrière dans le cinéma et à la télévision. Pour autant, elle fait comprendre très rapidement à son interlocuteur qu'elle ne révélera pas d'autres informations à propos de son intimité. "J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis homosexuelle, je ne m'en suis jamais cachée et voilà. Mais j'ai pas à parler de ma vie. Est-ce que vous vous parlez de la vôtre ?"

Je pense que je suis née comme cela

Toujours très directe, elle interroge l'animateur Jordan De Luxe : "Pourquoi voulez-vous que ma vie sentimentale intéresse les gens ? J'ai dit ce que j'avais à dire." Un peu gêné, il répond : "Le fait d'être homosexuelle, c'est un truc où des fois vous vous êtes dit 'j'aurais pas dû le dire' ?" Cash et sans réfléchir une seconde, Josée réplique : "Bien évidemment pas. Si je m'étais posé la question, cela veut dire à un moment donné que j'aurais pensé que c'était honteux de l'être. Je ne pense pas du tout que cela soit honteux, je pense que je suis née comme cela."

Josée confie néanmoins à l'antenne être en couple "depuis très longtemps" avec une mystérieuse Nicole. "On a une relation formidable", dévoile-t-elle. Mais pas question d'en dire plus pour Josée qui recadre rapidement l'animateur qui tentait de savoir quand son histoire d'amour avait commencé. "Cela fait plus longtemps que la durée de votre émission", rétorque-t-elle, piquante. "Vous inquiétez pas c'est bientôt fini", lui indique l'animateur se rendant compte que ses questions commencent à légèrement agacer son invitée. "Eh bah tant mieux !", lui balance Josée.

Dernière question, Jordan de Luxe tente de savoir si Josée est uniquement attirée par les femmes. "Ah oui ! répond-elle. Et vous, vous avez toujours aimé les mecs ?" Surpris, l'animateur répond alors "Moi j'aime tout !" avant de terminer son émission en félicitant la répartie de son invitée qui termine en glissant avec humour :"Oui, ça, c'est ce qu'on dit, vous êtes bipolaire." Une interview dont se souviendra longtemps Jordan De Luxe.