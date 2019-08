Joshua Rush : Le jeune acteur Disney se dit bisexuel

Joshua Rush a incarné pendant trois saisons le personnage de Cyrus Goodman, un adolescent gay dans la série Andi Mack diffusée sur Disney Channel. Une grande première sur la chaîne. L'acteur vient d'annoncer qu'il est lui-même bisexuel sur Twitter.

L'acteur de 17 ans a surpris ses followers en levant le voile sur sa sexualité. "Je suis bi. Et maintenant que je l'ai dit, il y a plusieurs choses que je dois raconter. (...) J'ai vu beaucoup d'entre vous regarder Cyrus faire son coming out et dire : 'Hey mais moi aussi je peux m'assumer !' Et c'est ironique, n'est-ce pas, que moi, ayant joué ce personnage, je n'aie jamais eu jusqu'ici le courage de faire de même, non ? Plutôt que de ressentir le courage de vous dire aujourd'hui que je suis un homme bisexuel fier et assumé grâce à ce personnage que j'ai incarné pendant quatre ans, je me sens surtout du courage en pensant à vous tous, vous qui avaient été touchés par le coming out de Cyrus", a-t-il expliqué.

Et l'acteur, qui n'est toutefois pas le premier membre de chez Disney Channel à faire son coming out après avoir travaillé sur la chaîne, d'ajouter : "J'ai souffert à une certaine échelle de ma propre homophobie intériorisée même quand je jouais le premier personnage ouvertement gay de Disney Channel. J'ai mis de côté la crise existentielle que je traversais concernant mon orientation sexuelle et le fait d'en parler dans une boîte à l'abri dans mon esprit pendant des années. Aujourd'hui, je libère tout cela. Etre bisexuel ne résume pas toute mon identité et n'est pas la partie la plus importante mais pensez par exemple aux femmes trans noires dont l'espérance de vie est de 35 ans. C'est absolument inacceptable."

Joshua Rush a ensuite appelé à ses fans à faire un don à The Trevor Project ou à GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) et à lire leur site internet pour mieux comprendre toutes les sexualités. "Merci de me donner le courage de savoir qui je suis et de vous raconter cela aujourd'hui", a-t-il conclu.

Thomas Montet