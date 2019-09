Journées d'hommage à Jacques Chirac : Un absent de marque s'explique

Mort le 26 septembre 2019, à son domicile du chic 6e arrondissement de Paris, Jacques Chirac laisse derrière lui une trace inoubliable. L'ancien président de la République, qui avait 86 ans, a marqué la vie politique française pendant des décennies. Notamment dans la capitale. Deux journées d'hommage sont prévues mais, malheureusement, Bertrand Delanoë ne pourra pas venir saluer sa mémoire.

À lire aussi Les Enfoirés 2017 : Premiers détails dévoilés et un absent de marque...

L'ancien et très populaire maire PS de la capitale, qui a occupé l'Hôtel de ville de 2001 à 2014, ne sera pas en mesure de rendre hommage à Jacques Chirac, lequel avait eu la même fonction que lui de 1977 à 1995. "Actuellement en Tunisie, et ne pouvant me rendre à Paris dans les prochains jours, je serai présent par la pensée et par l'amitié avec les Parisiennes et les Parisiens aux hommages rendus à Jacques Chirac dimanche et lundi", a-t-il fait savoir sur son compte Twitter. Depuis qu'il a cédé sa place à Anne Hidalgo, il réside une grande partie de l'année en Tunisie.

Jacques Chirac sera inhumé lundi 30 septembre au cimetière de Montparnasse. Un hommage populaire lui sera rendu aux Invalides dimanche 29. La journée de lundi a en outre été décrétée journée de deuil national. Le Conseil de Paris, qui devait se tenir à partir de lundi, a été repoussé au mardi 1er octobre. À cette occasion, les élus parisiens rendront également un hommage en ouverture de session à celui qui fut à la tête de l'Hôtel de Ville pendant trois mandats.

Des registres sont ouverts sur le parvis de l'Hôtel de Ville, jusqu'à lundi soir et dans toutes les mairies d'arrondissement pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de témoigner leur affection. A l'Élysée, un dispositif similaire a été mis en place jusqu'à dimanche.