Joy Esther est maman pour la première fois : adorable photo du bébé dévoilée

Le 3 octobre dernier, Joy Esther, principalement célèbre pour ses rôles dans les séries Nos chers voisins et Chante! mais aussi pour ses talents de chanteuse, faisait une annonce importante à ses fans sur ses réseaux sociaux. L'artiste de 28 ans partageant très un joli cliché d'elle et son compagnon Andrea Condorelli, sur lequel on découvrait son baby bump déjà très rond mais jusqu'ici jamais encore dévoilé.

Une grossesse cependant difficile, comme elle l'expliquait il y a quelques semaines en story Instagram : "Fatiguée, malaise, mal partout, C'est une aventure quoi !". Quelques jours plus tard, à l'occasion de son "entrée" dans son 8e mois, elle se confiait à nouveau sur ce sujet : "Clairement la grossesse n'est pas un rêve éveillé comme on veut bien nous le faire croire. Certes il y a des moments magiques mais c'est TOUT ! Je ne m'épancherai pas plus", avait-elle expliqué dans un premier temps avant de rassurer les personnes qui vivraient une situation plus ou moins similaire : "Courage et pensées à toutes les femmes qui désirent être enceintes ou qui le sont et qui vivent des grossesses compliquées ou juste relou !".