Joyce Jonathan dévoile le nom de son premier et célèbre amoureux

De la vie privée de Joyce Jonathan, le grand public connaît surtout son idylle passée avec Thomas Hollande. Mais, en l'écoutant se confier à Bernard Montiel sur RFM, le 13 octobre, il a pu découvrir qu'elle avait aussi été amoureuse d'une autre personne connue.

Dans l'émission Une heure avec..., Joyce Jonathan a évoqué ses histoires d'amour. Surprise, elle a confié que son premier amoureux était lui aussi une célébrité ! "Benjamin Siksou, c'était mon premier amoureux quand j'avais 15 ans. La première chanson d'amour que j'ai écrite, elle s'appelait Pas besoin de toi, elle était contre lui, et je me suis dit que, pour mes 10 ans sur scène, c'était une bonne idée de lui proposer de la chanter avec moi, parce qu'aujourd'hui, on est très amis", a-t-elle ainsi confié. En effet, l'acteur et auteur-compositeur-interprète devrait être à ses côtés sur la scène de La Cigale, dans le 18e arrondissement de Paris, ce lundi 14 octobre 2019.

Joyce Jonathan a expliqué pourquoi elle avait fait cette proposition à l'ancien finaliste de la 6e saison de l'émission Nouvelle Star. "Je trouvais ça très drôle d'enterrer la hache de guerre entre nous, d'autant plus qu'on est vraiment amis depuis longtemps, mais de chanter cette chanson qui a été mon premier single, c'était très symbolique", a-t-elle raconté.

Les spectateurs seront donc ravis de retrouver le duo sur scène. L'interprète de 29 ans est particulièrement heureuse de ce show, qui marque sa première décennie dans l'industrie musicale. "10 ans déjà depuis Pas besoin de toi. Comment y croire. Je ne sais pas. Ça se fête avec vous, entre nous. C'est à la Cigale que je vous donne rendez-vous. Le 14 octobre, avec amis, artistes et musiciens. Quatre albums, révisez vos refrains ! Joyce", a-t-elle écrit sur le site de la salle de spectacles.

Parmi les autres guests de luxe de cette soirée, il faudra compter sur Hoshi, Foé, Lola Dubini, Ycare, Tété, Ibrahim Maalouf...