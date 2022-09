Juju Fitcats et Tibo Inshape sont fiancés ! Grande annonce en photos des youtubeurs

Le 23 septembre 2022 est et restera sans doute une date inoubliable dans la vie de Juju Fitcats (de son vrai nom Justine Bacattani) et de son compagnon Tibo Inshape, le coach sportif le plus célèbre de YouTube. En effet, les deux tourtereaux se sont fiancés ce vendredi !

La youtubeuse de 27 ans et le youtubeur de 30 ans, très actifs sur les réseaux sociaux, ont partagé cette nouvelle avec leurs abonnés sur Instagram en publiant une série de photos. On y voit les deux amoureux, vêtue d'une robe blanche pour Juju Fitcats et d'un tee-shirt blanc pour Tibo Inshape. "I SAID YES. À l'amour pur, l'amour vrai : celui qui ne ment pas, celui qui ne trahit pas, celui qui ne juge pas. L'amour qui connaît des hauts et qui, main dans la main, traverse les bas. I said YES à toi et moi - Bibao", a ainsi écrit Juju Fitcats qui montre sa magnifique bague de fiançailles qui illumine sa main gauche. Ce post, partagé avec son chéri Tibo Inshape, a récolté plus de 420 000 likes. Et bien sûr, les abonnés du couple n'ont pas manqué de leurs adresser leurs sincères félicitations : "Ooooh félicitations à vous deux !", "Félicitations", "FÉLICITATIONS trop contente pour vous deux", "Encore félicitations à vous, mes amoureux préférés @jujufitcats @tiboinshape", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.