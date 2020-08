Julia Flabat maman pour la 2e fois : sa fille est née, le prénom dévoilé

La famille de Julia Flabat et Eddy Papeoo vient de s'agrandir ! Ce jeudi 27 août 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité de 32 ans a révélé qu'elle venait d'accoucher de son deuxième enfant. Une petite fille qui se prénomme Ella.

C'est en postant une première photo de bébé sur son compte Instagram que Julia Flabat a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés. "Bienvenue dans ce monde petite Princesse. La veille on m'avait dit 'fausse alerte, votre col est encore long' et finalement, le lendemain, tu as décidé de pointer le bout de ton petit nez. J'ai même perdu les eaux devant Edan qui a cru que je faisais pipi par terre (on s'en rappellera). On t'aime déjà si fort. Je vous présente notre fille, Ella", a-t-elle écrit.

De son côté, le beau brun a livré un peu plus de détails sur cet accouchement quelque peu surprise. En partageant une photo très similaire de la petite Ella, il raconte : "Bienvenue à ma petite fille Ella née le 27 août à 3h10. 3kg05. Tout a commencé hier 21h00, Edan dit 'mais maman tu es en train de faire pipi dans ma chambre'. Effectivement Julia était en train de perdre les eaux... EL LA on s'est dit que c'était le moment ! (...) 22h30 le travail débutait, les contractions s'accéléraient, Ella avait décidé de sortir. 3h10 la merveille est sortie. Ce qui est marrant, c'est que c'était le même moment que Edan, en pleine nuit, la même salle, sauf qu'elle est sortie plus tôt que lui. Aujourd'hui, je suis un Papa comblé, ma famille s'agrandit et mon rêve se réalise."

Nul doute que leur fils Edan, né le 2 septembre 2017, a hâte de faire connaissance avec sa petite soeur.