Julia Garner (Ozark) mariée : Elle a dit "oui" à son Mark Foster !

Pour l'actrice Julia Garner, l'année 2019 s'achève en beauté ! Le samedi 28 décembre, elle a dit oui à son fiancé Mark Foster pour la vie.

L'actrice d'Ozark, âgée de 25 ans, s'est mariée lors d'une cérémonie discrète qui a rassemblé famille et amis proches. Le couple a réussi à garder le secret sur ce mariage et à le célébrer loin des flashs et des paparazzi. D'ailleurs, les deux tourtereaux n'ont jamais vraiment exposé leur couple.

En mai, le magazine People avait révélé que l'actrice et le musicien du groupe Foster The People étaient fiancés. "Ils se sont fiancés quand il était au Yellowstone", avait alors rapporté une source. Le Yellowstone est le deuxième plus grand parc protégé des États-Unis, situé dans le Montana. Même la bague - gigantesque et aveuglante - de Julia Garner n'est que rarement visible. Elle ne l'a presque pas montrée sur ses réseaux sociaux, faisant toutefois une exception le 25 octobre, posant dans le Montana, dans un paysage baigné d'une lumière orangée, avec sa fameuse bague.