Julia Livage maman pour la 3e fois : le visage de son fils dévoilé, un craquant "gremlins"

Samedi 3 juillet 2021, Julia Livage a annoncé la plus belle des nouvelles. La chroniqueuse de Télématin âgée de 40 ans a donné naissance à son troisième enfant. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez pour son plus grand bonheur et celui de son compagnon, Florent Chauvet. Avec le comédien et metteur en scène, Julia Livage a choisi de le prénommer Andréa. Et quelques heures seulement après son arrivée, la jolie blonde postait une première vidéo de son nouveau-né, sur laquelle seul l'un de ses petits pieds était mis en avant.

Désormais de retour chez elle avec Andréa, l'ex-collègue de Laurent Bignolas a pu s'adonner à une véritable séance photo dont le résultat a été partagé sur Instagram dans la soirée de mardi 6 juillet 2021. Il s'agit d'un montage de quatre photos du bambin aux cheveux bruns pendant sa sieste, lequel s'est apparemment bien acclimaté à son nouveau chez lui. "Andréa. Yogi le jour. Gremlins la nuit. #lotus Yoga de mère en fils. Rêver et sourire aux anges. A quoi rêve t'on quand on n'a jamais vécu ?", s'interroge Julia Livage en légende.

De son côté, Florent Chauvet a fait une apparition tout aussi remarquée sur son propre compte Instagram en mettant en avant un magnifique cliché de lui avec bébé. "Vie. Andréa", s'est-il contenté d'écrire pour accompagner sa publication.

C'est la première fois que les internautes ont eu l'occasion de découvrir l'adorable visage d'Andréa et les commentaires attendris ne se sont naturellement pas fait attendre. Shy'm, Héléna Noguerra ou encore Laura Tenoudji ont notamment craqué devant sa petite bouille.