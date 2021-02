Julia Piaton en couple : photos de son mystérieux compagnon, père de son fils Abel

On imagine que ce beau brun - qu'elle montre moins depuis que sa notoriété s'est développée - a été d'un soutien indéfectible lors de l'arrivée de bébé, qui a parfois été un peu déstabilisante pour Julia Piaton. "Les deux mois qui suivent l'arrivée d'un enfant, c'est comme une énorme claque ! On n'est plus maître de son temps. L'enfant passe en premier. C'est un peu déstabilisant. Je me souviens d'une copine qui m'avait dit 'Je n'arrive pas à trouver du temps pour me doucher'. J'avais ri en lui répondant " mais tu es super mal organisée, comment tu fais pour ne pas réussir à te doucher ?'. Et j'ai compris quand mon fils est né. Elle avait raison !", avait-elle détaillé auprès de Magic Maman.

Si Julia Piaton expose parfois son compagnon sur les réseaux sociaux, la comédienne nommée aux César n'a pour l'instant jamais foulé les tapis rouges à son bras.

Pour rappel, Julia Piaton est la fille de l'actrice Charlotte de Turckheim et de Jean-Marc Piaton. Elle a deux soeurs cadettes, Clara et Johanna. Depuis, sa maman s'est remariée, à Zaman Hachemi.