Julian Sands : L'acteur disparaît dans des circonstances troublantes, sa famille paniquée

C'est un mystère qui, on l'espère, aura une fin heureuse : à 64 ans, l'acteur britannique Julian Sands a disparu depuis cinq jours alors qu'il était en pleine randonnée. Amateur de marches en solitaire, le comédien avait prévenu ses proches qu'il partait dans les montagnes de Californie pour plusieurs jours. Mais depuis plus rien : injoignable, il ne donne plus aucune nouvelle selon le site TMZ, toujours bien informé.

Un mystère qui inquiète énormément sa femme, Evgenia Citkowitz, et ses trois enfants (un fils, Henry, né d'une première union, et deux filles, Natalia et Imogen), surtout que la Californie est dans un état très difficile en ce moment : en proie à des inondations ou encore à des coulées de boue, elle est également touchée par des avalanches rudes. Des conditions climatiques qui ont déjà fait 18 morts dans le pays...

Espérons que Julian Sands ne vienne pas grossir la liste, même si les nouvelles ne sont pas très bonnes : en raison des conditions, difficile pour les secouristes d'aller chercher le sexagénaire, même si les tours en hélicoptère se multiplient autour de la zone où il était censé aller. S'il est toujours vivant, celui-ci va donc devoir retrouver son chemin tout seul, ou attendre que la météo cesse de secouer la Californie...

Pour le moment, sa famille n'a pas réagi officiellement mais doit être très stressée. En revanche, certains de ses amis ont relayé l'appel à le retrouver sur les réseaux sociaux.