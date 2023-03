Julie Andrieu, maman sur le tard de deux enfants : ses rares confidences sur sa vie de famille "pas toujours facile"

Après avoir lancé Les Potagers de Julie en septembre dernier sur France 5, Julie Andrieu continue de prôner les bienfaits de la terre avec le documentaire Potagers : si on semait !, pour lequel elle a prêté sa voix. C'est ce lundi 27 mars que les téléspectateurs pourront en apprendre plus sur les jardins nourriciers et les astuces pour s'en créer un. Des conseils que l'animatrice a semble-t-il elle-même appliqués puisque, chez elle, elle a réussi à mettre en place son propre jardin potager.

"C'est vrai !", a-t-elle confirmé lors d'une interview pour Télé Loisirs, parue le 20 mars dernier. Et de préciser : "Il n'est pas très grand. Je n'ai qu'une année de pratique derrière moi, et je n'estime pas encore être une experte, mais disons que je suis un petit peu moins ignorante qu'au début. Je suis une amatrice, et c'est un terme que j'affectionne parce qu'il signifie 'celle qui aime'".

Les enfants de Julie Andrieu, sa "priorité"

Cette nouvelle activité pour laquelle Julie Andrieu se passionne, elle tente d'en faire profiter sa famille, elle qui est mariée au chirurgien des stars Stéphane Delajoux et qui a accueilli à ses côtés deux enfants de 7 et 10 ans, Gaïa et Hadrien. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait gagné ! "Pas avec mon mari", a-t-elle d'abord fait savoir en rigolant, pour indiquer que son homme n'avait pas la main verte. En revanche, ses enfants ne sont pas les plus réfractaires. "Avec mes enfants même s'ils viennent un peu en touristes. J'essaie de les impliquer au maximum", a-t-elle confié. Car Julie Andrieu est une véritable maman poule et se consacre pleinement à Hadrien et Gaïa. "Ils sont ma priorité. Je les ai eus tard, à 38 et 41 ans, et mon engagement en tant que maman, c'est de leur donner un maximum de temps, même si ça n'a pas toujours été facile. Avec eux, je redécouvre beaucoup de choses", s'est-elle émue.

Soucieuse de leur bien-être, Julie Andrieu n'en dévoile que très rarement sur ses enfants, faisant toujours attention à ne partager des images d'eux que de dos ou le visage masqué. Des apparitions qui contentent néanmoins sa communauté !