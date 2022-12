Julie de Bona effrayée lors de son accouchement : confidences hallucinantes sur la naissance de son fils

Julie de Bona était à l'honneur sur France 2, le 27 décembre 2022. L'actrice de 42 ans était la première invitée de la nouvelle émission Instinct animal. Et lors de son voyage en Tanzanie, au parc national du Serengeti, elle a fait des confidences étonnantes sur son accouchement.

Coup d'envoi d'Instinct animal sur France 2, le nouveau magazine durant lequel les téléspectateurs pourront découvrir une personnalité partir en immersion au plus près de la nature afin de renouer avec son instinct animal. Comme jamais la star, accompagnée du grand reporter Diego Buñuel et de la naturaliste Perrine Crosmary, pourra s'approcher d'animaux sauvages. Ainsi, Julie de Bona a eu le bonheur de croiser la route de zèbres, d'éléphants, de lion ou encore de girafes. Et, sa rencontre avec des chimpanzés lui a donné l'envie de se confier sur la naissance de son fils aujourd'hui âgé de 4 ans (dont on ignore le prénom et dont elle n'a jamais dévoilé le visage).

De rares confidences puisque Julie de Bona est très discrète en ce qui concerne sa vie privée, au point que le public ne connaît pas l'identité du papa. Mais la nature a pris le dessus sur sa discrétion lorsque Diego Buñuel, Perrine Crosmary et Julie de Bona ont croisé la route d'une femelle chimpanzé en train de construire un nid pour ses petits. "Ils sont très très proches de nous, on est de la même famille. (...) Ils ont le même spectre d'émotions : la rage, la joie, la tristesse, la joie. Ils ont de l'humour, ils rient", a déclaré la naturaliste. L'actrice a donc fait remarquer que la maman était "très protectrice" avec ses petits. Puis, elle s'est demandé comment elle les mettait au monde. "Souvent, elles se cachent. Dans le monde sauvage, c'est plutôt quelque chose de secret, un accouchement", lui a alors expliqué Perrine Crosmary.

C'était tellement animal

Julie de Bona s'est alors rappelée de son propre accouchement. "Mon accouchement, ça a été... J'ai adoré. Je fais rire tout le monde quand je dis ça, mais j'ai tellement adoré alors qu'au début, j'avais dit : 'Ah non, moi, je n'accouche pas !' Mon mec se marrait et me disait : 'Bah si, chérie, il va falloir accoucher.' Il m'emmène à la maternité, mais je disais que je ne voulais pas accoucher parce que j'avais peur", a-t-elle raconté dans un premier temps.

Pourtant, Julie de Bona a bien dû donner naissance à son fils malgré une petite frayeur. Les médecins lui ont fait savoir qu'elle devait subir une césarienne. "Mon instinct primitif est sorti et j'ai hurlé : 'Non ! Laissez-moi tranquille ! Je vais me mettre dans une autre position. De toute façon, celle-ci est nulle.' Le médecin a dit : 'OK, on écoute la maman, c'est elle qui sait.' Là, je me suis mise à genoux. J'ai adoré ce moment parce que c'était tellement animal et de le sortir en deux minutes, c'était puissant. Et c'est moi qui ai sorti mon fils. C'était le grand moment animal de ma vie", a-t-elle révélé. Afin de surmonter sa peur, elle s'est dit que de nombreuses femmes avant elle avaient donné la vie. Elle ne s'est donc plus posé de questions et son petit ange fait depuis son bonheur.