Julie de Bona maman : rares photos avec son fils, un "grand garçon" qui fête ses 4 ans

Beaucoup trop craquant ! Julie de Bona a partagé deux adorables photos de son fils ce lundi 1er août sur son compte Instagram. "4 ans d'amour", a-t-elle écrit en légende des images d'elle et son enfant en train de partager un moment de complicité dans un champ. L'actrice de Mise à nu a également rajouté le #mongrandgarçon, pour insister sur le fait que son petit grandit très vite.

"Ça grandit, ça grandit ! Félicitations !" peut-on lire dans les commentaires, tandis que la plupart des abonnés ont souhaité un bon anniversaire au bambin, en complimentant sa petite bouille par des termes affectifs comme "beau gosse", "petit ange" ou encore "petit prince". Pourtant, même si ce n'est pas la première fois que l'actrice de 41 ans montre son fils sur ses réseaux sociaux, elle prend toujours le soin de cacher son visage, de ne pas l'exposer à sa notoriété et plus généralement d'en dire le moins possible sur sa vie privée.

Une relation discrète

De passage sur le plateau de 50' Inside en mai 2021, elle confiait à Nikos Aliagas qu'elle souhaitait préserver l'anonymat de sa famille, à savoir son fils et son compagnon. "Vous n'en parlez pas trop, moi je ne sais pas qui est votre mari ?", lui avait demandé l'animateur. Ce à quoi son invitée avait rétorqué : "Non, moi non plus d'ailleurs. Il n'a pas du tout envie d'être exposé et moi non plus."

Mais quelques semaines plus tard, elle décidait de faire une légère confidence sur l'homme qui partage sa vie, dans les pages de Télé Star : "Je l'aime avec des petits mensonges, ceux pour éviter de blesser. Mais si on va dans les gros mensonges, qu'on trahit ou qu'on ment sur soi-même, ce n'est plus de l'amour", avait-elle déclaré, alors qu'elle avait été interrogée sur ses étranges visites sur des applications de rencontre, alors que son coeur est déjà pris. "J'y ai été malgré moi. Des copains sont tombés sur des personnes qui se faisaient passer pour moi...", avait-elle indiqué, de quoi rassurer son mari.