Julie de Bona nue à l'écran pour la première fois : "Ça a été une grande réflexion..." (EXCLU)

L'héroïne de la série Le Bazar de la charité ne connaissait pas tellement, à vrai dire, cet abominable phénomène avant de recevoir le scénario. La pornodivulgation fait de nombreuses victimes depuis la création d'Internet et la croissance sans fin des réseaux sociaux, mais les lois ont tardé, tardé pour encadrer de tels actes. "Quand on m'a proposé le sujet il y a deux ans, j'ai été surprise parce qu'à l'époque personne n'en parlait vraiment, ajoute la maman de 41 ans. C'était plus connu aux Etats-Unis, il y avait des lois, des gens qui étaient usé, mais en France c'était inconnu et impuni alors que ça existait déjà. J'ai trouvé ça fort mais je ne connaissais pas non plus. Et le temps de le filmer, le produire... le fléau est arrivé et on est carrément dans l'actu..."

