Julie de Bona maman, elle refuse que son fils de 3 ans la voit à l'écran ! (EXCLU)

Depuis le début de sa carrière, Julie de Bona est extrêmement discrète dès qu'il s'agit de sa vie privée. Elle n'accepte qu'en de rares occasions d'évoquer la maternité. En 2018, la comédienne de 41 ans, à l'affiche de la fiction Mise à nu le 30 mars 2022, a annoncé qu'elle avait donné naissance à un petit garçon sans dévoiler ni son prénom ni l'identité de son papa. Et si personne - ou presque - ne connaît l'enfant, il ne sait pas, lui-même, que maman est célèbre.

Il faut dire qu'en enchaînant les rôles, Julie de Bona va se confronter à la pornodivulgation, dans Mise à nu, à la première guerre mondiale, dans Les Combattantes, et à la perte d'un enfant dans La Maison d'en face. Hors de question, donc, que son garçon la regarde à la télévision dans de telles conditions. "Ha non ! Je ne lui montre même pas de dessin-animé, explique-t-elle à Purepeople. Déjà, pour la mort de la maman de Bambi j'ai eu super peur. Je lui ai montré les premières scènes avec la nature, les animaux et tout ça, c'est super mais je faisais 'pause' toutes les deux secondes, dès que je le voyais en forêt. Mon fils n'a jamais vu plus de 10 minutes de Bambi, donc on n'en est pas à regarder le revenge porn ni la guerre mondiale !"