Julie de Bona mariée, mais contrainte d'aller sur des applis de rencontre : elle explique...

Qu'ils soient prévenus : les fans de Julie de Bona ne sont pas prêts de voir le visage de son mari de si tôt. De passage sur le plateau de 50' Inside en mai dernier, elle confiait à Nikos Aliagas qu'elle souhaitait préserver l'anonymat de son fils et de son partenaire. "Vous n'en parlez pas trop, moi je ne sais pas qui est votre mari ?" lui avait demandé le présentateur. Ce à quoi son invitée avait rétorqué : "Non, moi non plus d'ailleurs. Il n'a pas du tout envie d'être exposé et moi non plus".