Julie (L'amour est dans le pré), sa rupture avec Jean-Michel : elle en dit plus

La candidate de L'amour est dans le pré 2017 Julie a fait son retour à la télévision dans le dernier numéro de Que sont-ils devenus ?, diffusé le 19 août 2019. Mais son apparition était aussi longue que celle de Samuel L. Jackson dans Avengers : Endgame.

Les téléspectateurs ne l'ont en effet quasiment pas vue et n'ont pas réellement compris pourquoi. D'autant plus qu'en fin d'émission, ils ont appris qu'elle n'était plus en couple avec Jean-Michel. Interrogée par La presse de la Manche, l'éleveuse de chevaux a levé le mystère sur le sujet : "Je fais une apparition assez courte car j'étais à l'époque dans une situation un peu compliquée, tout comme c'était le cas pour Pierre-Emmanuel, un autre candidat. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi de ne pas être interviewée par Karine Le Marchand. Je ne voulais pas évoquer des choses trop personnelles. De fait, le tournage a eu lieu début juin et j'ai pris la décision de me séparer de Jean-Michel quinze jours après (...). Je suis allée au bilan car j'avais envie de revoir tout le monde."

Julie en a ensuite dit plus sur les raisons qui l'ont poussée à se séparer de son ancien prétendant de L'amour est dans le pré : "Le problème avec Jean-Michel, c'est que nous avons toujours vu la vie à deux de façon très différente. C'est un solitaire, j'aime être entourée. Il y avait une attirance, mais nous ne partagions pas assez de choses au quotidien. Nous nous sommes installés ensemble très vite, peut-être trop vite, mais c'était pour nous donner une chance et éviter une séparation de 1 200 km [l'agricultrice réside en Normandie et Jean-Michel à Marseille, NDLR]. Cela dit, il est resté dans la région, nous sommes toujours en contact, ses chevaux et ses chiens sont chez-moi... "

Pour rappel, Julie s'était rendue seule au tournage de Que sont-ils devenus ?. La voix off avait simplement précisé que Jean-Michel n'avait pu se libérer. On découvrait ensuite la jeune femme en pleine discussion avec Pierre-Emmanuel. Elle expliquait que le début de sa relation avec l'habitant du sud n'avait pas toujours été simple. Ce n'est qu'à la fin de l'émission que l'ont pouvait entendre Karine Le Marchand annoncer que Julie était de nouveau célibataire.