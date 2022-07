Julien Béramis : Le beau gosse de Tropiques criminels est-il en couple ? On connaît la réponse!

Omar m'a tuer, Mes Copines... Julien Béramis est un acteur confirmé. Il est d'ailleurs à retrouver ce soir dans la série de France 2 Tropiques criminels aux côtés de Sonia Rolland. Mais il est également en couple, à en croire une publication sur sa page Facebook datant de 2014 sur laquelle on l'aperçoit embrasser une femme... en compagnie d'un bébé ! Il serait donc amoureux... et papa !

Sur une autre photo, toujours sur le réseau social fondé par Mark Zuckerberg, et toujours en 2014, le voilà en train de porter son présumé enfant devant un grand mur avec les inscriptions "Me, we", ce qui signifie 'Moi, nous". Il indique au passage se situer au Studio Museum in Harlem (musée américain des beaux-arts situé à New-York). "NOO MAAD" écrit-il en légende, faisant alors référence à son groupe de beat n'word (courant musical) qu'il a créé en 2013.

En couple et marié ?

"Julien tu es papa ?", "Tu as un bébé ?" peut-on notamment lire dans l'espace commentaire de ces deux publications qui ont attisé la curiosité de ses fans, habitués à la discrétion implacable de l'acteur de 38 ans sur sa vie privée. Mais rien que ces deux photos permettent d'en savoir un peu plus. Car si elles datent effectivement d'il y a plusieurs années, elles n'ont toujours pas été supprimées ! Ce qui laisse à penser qu'il est évidemment toujours papa mais visiblement aussi toujours en couple.

Et même marié ! C'est en tout cas ce qu'il a indiqué sur son profil Facebook, sans pour autant donner d'informations supplémentaires sur sa vie sentimentale. Impossible par exemple de connaître l'identité de sa prétendue femme. Ni même l'âge ou le prénom de son fils. Sur Instagram, aucune trace de sa famille. Uniquement des photos de paysages époustouflants, ou d'autres en rapport à son métier, notamment un post de 2019 sur lequel il pose aux côtés de Sonia Rolland, sa collègue dans Tropiques criminels.