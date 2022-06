Julien Castaldi et Kiara : Leur mariage reporté, révélations et confidences sur ce grand jour (EXCLU)

Depuis un peu plus de quatre ans, Julien Castaldi est un homme amoureux. En la personne de Kiara, le jeune homme de 25 ans a trouvé la femme de sa vie. Et il est prêt à sceller leur amour ! En effet, en mai dernier, le fils aîné de Benjamin Castaldi (né de son ancienne union avec Valérie Sapienza) a demandé en fiançailles sa belle compagne. Et c'est tout naturellement qu'elle lui a dit "oui !". Le couple avait pour projet de se marier au cours de l'année 2022 mais un heureux événement est venu chambouler leurs plans, à savoir leur fils, qui devrait naître d'ici quelques semaines. Leur union a donc été reportée mais, Julien Castaldi a déjà en tête certains détails de la cérémonie dont il rêve.

Vous êtes fiancé à Kiara. Avec l'arrivée de bébé, avez-vous le temps d'organiser votre mariage ?

Du coup non ! On a décalé le mariage à l'année prochaine, si les conditions nous le permettent. J'aimerais bien officialiser tout ça en 2023.

Comment imaginez-vous ce grand moment ?

On avait déjà vachement réfléchi au milieu de l'année dernière. Ça se passera dans le Sud-Ouest, près de chez les parents de Kiara. C'est un lieu que j'adore et que j'ai découvert avec elle. Et puis il y a une histoire avec Kiara un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle est née dans la maison où elle a grandi et j'aimerais faire quelque chose en rapport avec ça. Ce sera intimiste, je n'ai pas autant d'amis que j'ai de followers Instagram (rires). Avec nos amis proches et nos familles respectives, cela fait déjà un paquet de personnes parce qu'on a de grandes familles tous les deux.

Comment est née votre relation avec Kiara ?

Les parents de Kiara étaient les témoins de mariage d'un ami à mon père. Cet ami est lui-même venu au mariage de mon papa avec eux. Et ils auraient dit à Kiara que j'étais très sympa. Elle m'a envoyé un message sur les réseaux en me disant qu'on s'était loupé. On a donc commencé à discuter, on s'est vu quinze jours après et depuis on ne s'est jamais lâchés. On s'est même fait un tatouage en commun le jour de notre rencontre : une étoile. Nous nous sommes embrassés pour la première fois chez le tatoueur.

Pouvez-vous nous en dire plus à son sujet ? Que fait-elle ?

Elle travaille dans la même société que moi, Shauna Events. Moi ça faisait un moment que j'y étais déjà et j'ai mis son dossier au-dessus de la pile. Elle a rejoint la même structure. Cependant, elle n'a pas le même poste que moi.

