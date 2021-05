Benjamin Castaldi : Un de ses fils va se marier, Flavie Flament valide les fiançailles !

Entre Julien Castaldi (24 ans) et Chiara (22 ans) tout est allé très vite. Les tourtereaux se sont installés ensemble à Paris au bout de six mois seulement de relation. après quoi, ils ont adopté un petit chien ensemble, prénommé Boo. Les fiançailles apparaissent donc comme une suite logique et Benjamin Castaldi ne risque pas d'être le premier surpris. En août dernier, l'animateur déclarait : "Julien, mon fils aîné de 23 ans, est autonome. Il travaille et vit avec sa fiancée." Une façon de parler à l'époque qui se concrétise aujourd'hui !

Félicitations aux futurs mariés !