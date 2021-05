Diaporama Benjamin Castaldi : Un de ses fils va se marier, Flavie Flament valide les fiançailles !

Benjamin Castaldi pose avec ses fils Julien et Simon.

Exclusif - Benjamin Castaldi - Dernière de l'émission "C que du Kif" en direct sur C8. © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Julien Castaldi et sa compagne Chiara - Lancement de la plate forme "Kikandou" booking d'influenceurs en collaboration avec R. Orlinski à Paris le 12 juin 2019. © Veeren/Bestimage

Exclusif - Benjamin Castaldi et son fils Julien Castaldi - Lancement de la plate forme "Kikandou" booking d'influenceurs en collaboration avec R. Orlinski à Paris le 12 juin 2019. © Veeren/Bestimage

10 / 22

Exclusif - Benjamin Castaldi et ses trois fils Julien, Simon et Enz - Arrivées à la mairie - Mariage de Benjamin Castaldi et Aurore Aleman à la mairie de Marseille, le 27 août 2016. © Jacovides-Moreau/Bestimage