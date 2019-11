Julien Clerc : Tendres retrouvailles avec sa fille Vanille sur France 3

Rendez-vous musique et famille, sur France 3, le 29 novembre 2019. Dans Rendez-vous avec Julien Clerc, l'homme et l'artiste ne feront qu'un puisqu'il recevra des confrères, des consoeurs mélomanes tout autant que des proches. Parmi les invités, sa fille de 31 ans Vanille qui fera une jolie apparition pour venir chanter en duo avec son père qui a déjà derrière plus de cinquante ans de carrière. La jeune femme a suivi l'exemple en se lançant elle aussi dans la musique. En juin 2019, elle a sorti son tout premier album, Amazona, contenant le premier extrait qu'elle dévoilait un peu plus tôt : Glace Vanille.

Mais Julien Clerc qui revient avec un nouvel album de duo, intitulé sobrement Duos, n'est pas le seul à avoir fait venir sa progéniture sur le plateau de France 3. Parmi les invités, Yannick Noah a amené sa fille Eleejah, divine choriste, et Maxime Le Forestier chantera à l'unisson avec son fils Arthur. Dans la liste des artistes qui ont répondu présents pour venir tourner l'émission au Théâtre du Châtelet : Florent Pagny, le duo Slimane & Vitaa, Soprano, Philippe Katerine – en projection sur grand écran –, Calogero, Marc Lavoine et Clara Luciani. Une composition d'autant plus amusante que cette dernière a repris le titre Qu'est-ce que t'es belle dans son album Sainte-Victoire – opus qui vient d'être réédité avec cinq chansons supplémentaires.

En cinquante ans de carrière, Julien Clerc a marqué toutes les époques en entonnant à son public des chansons iconiques. Femmes... je vous aime, Ma préférence, La Californie résonnent encore dans le coeur des auditeurs français. A l'occasion de cette soirée d'exception, un vibrant hommage lui sera donc rendu puisque chaque titre qui sera interprété dans le Théâtre du Châtelet fera partie de son répertoire. Émaillé de témoignages et d'archives, Rendez-vous avec Julien Clerc offrira aux spectateurs l'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs de toutes ces époques.