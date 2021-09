Julien Courbet, sa fille Lola en couple : escapade en amoureux et photos complices

Les vacances ne sont pas encore terminées pour Lola Courbet. La fille du célèbre animateur Julien Courbet profite de l'été indien loin de Paris, et en très bonne compagnie. En effet, le 9 septembre 2021, elle a quitté la capitale française pour passer quelques jours en amoureux à Amsterdam. Sur les réseaux sociaux, la belle Lola Courbet (21 ans) et son chéri Mathis, un charmant sportif au corps sculpté, partagent des photos de cette escapade.

Le jeune couple se balade dans les rues de la ville, prend la pose devant les vélos garés face aux canaux du fleuve Amstel, les superbes petites maisons à pignons en guise d'arrière-plan. Puis, direction une terrasse pour le déjeuner, entre verrière, jolies fleurs et les bancs façon parc, toujours avec vue sur le point d'eau d'Amsterdam. Café, jus d'orange, pancakes au sirop d'érable à gogo pour le petit-déjeuner. Et c'est au Hoxton, hôtel branché à la décoration scandinave et chic, qu'ils passent leurs nuits. L'établissement, situé sur le canal Herengracht, à deux pas seulement de la célèbre place du Dam, propose des chambres à partir de 150 euros la nuit.

Lola Courbet et son cher et tendre découvrent les richesses culturelles des Pays-Bas, mais pas que. Les amoureux s'octroient une pause photo. La charmante blonde partage d'adorables clichés issus d'un photomaton en noir et blanc. Mathis et Lola Courbet s'embrassent tendrement et s'affichent plus amoureux et complices que jamais. "Love you", écrit-elle. Puis, dans la foulée, la belle partage une photo d'elle à Amsterdam, indiquant en légende être "tombée amoureuse" de cette ville.