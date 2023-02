Julien Doré en couple avec une candidate dans Nouvelle Star : révélations quinze ans plus tard

Ce lundi 15 février 2023, les nostalgiques de l'émission Nouvelle Star seront les plus heureux du monde. M6 diffuse la première des deux émissions consacrées aux 20 ans du télé-crochet. Pour l'occasion, Télé Loisirs a accordé une interview à Gaëtane Abrial (demi-finaliste de la saison 5 en 2007). Et elle a fait une grosse révélation concernant sa relation avec Julien Doré, le gagnant de cette édition.

La jeune femme aujourd'hui âgée de 34 ans est de retour sur M6, à l'occasion des 20 ans de Nouvelle Star. Elle avait marqué les esprits des membres du jury (André Manoukian, Dove Attia, Marianne James, Manu Katché) et du public avec son talent. Une voix en or qui l'avait propulsée aux portes de la finale. Télé Loisirs a notamment précisé que son duo avec Julien Doré sur Don't give up était marquant, des images qui seront rediffusées ce soir. "C'est un des duos que j'ai préféré chanter sur l'émission, si ce n'est mon préféré, justement !", a-t-elle avoué.

La maman de Lou (12 ans) a ensuite évoqué sa relation avec Julien Doré. A l'époque de leur participation, les deux candidats étaient au coeur de rumeurs de couple. Des ragots... qui étaient bien vrais ! "Oh, avec Julien, je crois que c'était plus que des rumeurs ! Nous avons vécu une jolie mais brève histoire ensemble effectivement, entre les castings et les primes en direct. C'était comme un écrin hors de l'effervescence, des moments 'ressource'...", a révélé Gaëtane Abrial. Des déclarations qui vont faire du bruit.

Un bon de quinze ans en arrière

La belle brune a ensuite confié qu'au cours de ces quinze dernières années, elle a parfois été en contact avec Tigane (finaliste face à Julien Doré) notamment. "Et aussi d'André Manoukian", a-t-elle aussi précisé. Bien que depuis sa participation, de l'eau a coulé sous les ponts, Gaëtane Abrial a ressenti une émotion particulière en faisant son arrivée sur le plateau des 20 ans de Nouvelle Star. Elle a "replongé dans cet univers si particulier". "C'était assez étrange comme sensation. Comme si je faisais un bond en arrière de plus de 15 ans et mon coeur a fait boom. Les retrouvailles avec d'anciens candidats, spécialement Tigane, m'ont bouleversées. (...) Il y aussi ce son cristallin et limpide sur scène, c'est du velours, de la dentelle, j'adore pouvoir nuancer ma voix en ressentant et en entendant le moindre détail. Ça m'a rappelé ma première fois à Baltard", s'est-elle souvenue. Une aventure qui a été "un grand chamboulement" dans sa vie.

Aujourd'hui, Gaëtane Abrial donne des ateliers de chant et se forme à la thérapie par le chant. Ce n'est pas tout. La mère de famille faut aussi de la poterie et commercialise sa céramique sous le nom de Gaeïa.