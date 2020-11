Julien Doré se paye Arnaud Montebourg, ancien ministre un peu "collant"

Le 1er novembre 2020, Julien Doré s'est fait épingler sur Twitter par notre ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique, Arnaud Montebourg. Le 4 novembre prochain, l'homme politique sortira effectivement un ouvrage aux éditions Grasset qu'il décrit comme étant "un récit intime et édifiant du pouvoir". Et il a visiblement voulu en faire la promotion sur les réseaux sociaux auprès d'un public mélomane.

Vous reprendrez bien un peu de Chou Wasabi ? "Cher Julien Doré, L'engagement, mon livre, contient un hommage à votre talent créatif fulgurant, a écrit Arnaud Montebourg sur Twitter. Un autre a tenté de vous imiter, se croyant un chanteur inspiré. Mais il est le président de la République. Les bonnes feuilles sont ici." Difficile de dire pourquoi et comment l'artiste s'est retrouvé au milieu de ce conflit politique, mais il a préféré s'en écarter illico en répondant simplement : "Faut me laisser maintenant madame." On en connait deux qui ne devraient pas passer le réveillon ensemble... Si celui-ci n'est pas annulé par le gouvernement en 2020.