Julien Geloën (Secret Story) : Son père est mort du coronavirus, il témoigne

Pendant plusieurs jours, le père de Julien Geloën, gagnant en 2016 de la dixième saison de Secret Story, a été hospitalisé après avoir été touché par le coronavirus. Le papa du youtubeur et DJ a vu son état se dégrader et il est mort. Julien lui a rendu un hommage bouleversant sur son compte Instagram, le 5 avril 2020.

"23:45 hier dans l'ascenseur d'un hôpital désert, vide de gens, vide de bruits, vide de vie, il y a moi. Moi qui m'apprête du haut de mes 27 ans à dire au revoir à mon père. Complètement perdu dans mes émotions entre ce sentiment de rage de n'avoir rien pu faire, de tristesse de perdre mon repère, de soulagement en apprenant 20 minutes plus tôt qu'il n'aurait pas souffert, trouvant difficilement les mots pour consoler ma mère, je déambule avec elle dans cet endroit aux odeurs de plastique, de gel hydroalcoolique, et où pour la première fois depuis que j'ai entendu ce satané discours je ressens vraiment le sens de la phrase 'nous sommes en guerre'. Je me fais équiper, double blouse - gants - chaussures - charlotte - masque - lunettes, et peux enfin accéder à sa dernière résidence secondaire, chambre dans laquelle il a dû se sentir tellement seul ces derniers jours qu'en regardant autour de moi j'ai l'impression que les murs pleurent avec moi. Le temps de lui adresser mes derniers mots, lui faire mes dernières promesses... Il était déjà parti bien malgré lui, dans un endroit qu'on appelle Paradis.

23:45 hier dans un hôpital désert, j'ai dit au revoir à mon père", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui, prise dans le fameux ascenseur. Un texte poignant.

Julien Geloën, qui a ensuite reçu beaucoup de messages de condoléances et de soutien de ses abonnés, a donné de ses nouvelles en story : "Ca va, c'est la vie et ce qui est beau dans la vie c'est qu'elle n'est pas éternelle mais les souvenirs le sont, eux." Il a aussi posté des photos de son père. Remerciant pour finir sa communauté et le personnel soignant, dont il a souligné les conditions de travail compliquées, l'ancien participant à Secret Story a conclu : "Je tiens aussi à vous remercier car je sais que vous avez fait le maximum."