Juliette Binoche assume son post complotiste sur les vaccins : "Nous vivons dans un monde de la pensée unique"

Très engagée sur des questions humanitaires, migratoires et environnementales, Juliette Binoche n'hésite pas à mettre sa notoriété au profit de diverses causes. Cependant, un de ses commentaires aux accents complotistes avait déclenché une polémique en mai 2019. Elle écrivait, en réponse à un abonné : "L'idée ? Mettre une puce sous-cutanée pour tous. C'est NON. Non aux opérations de Bill Gates. Non à la 5G."

Au cours d'un entretien à L'Express paru le 10 mars 2021, Juliette Binoche persiste et signe : elle assume toujours ses propos. "À la suite d'une question d'un de mes followers, j'ai écrit un commentaire, peut-être un peu maladroitement, mais je pense que mes doutes et mes questions étaient légitimes. Je pense que nous vivons dans un monde de la pensée unique. Tous ceux et celles qui osent poser des questions sont rangés dans la case du complot, ce qui est une manière de les faire taire", assure-t-elle.

Avec son commentaire, Juliette Binoche avait reçu un texte à charge intitulé "Taisez-vous Juliette Binoche", dans Le Point, de la part du sociologue Gérald Bronner. Mais pas de quoi la faire trembler.

Malgré tous les commentaires négatifs que Juliette Binoche pourrait s'attirer, elle est loin de penser à arrêter de plaider pour les causes qui lui sont chères, comme le climat. "J'aimerais me faire plus rare, j'aimerais ne pas avoir à sortir de mes gonds, mais c'est l'urgence de notre situation et le manque d'actions des politiques qui me font agir !", a-t-elle affirmé auprès de L'Express.

Récemment, Juliette Binoche (57 ans) avait déjà levé la voix, s'étonnant avec ironie de ne pas faire partie des César. "Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas aux César ? Y a-t-il eu une entourloupe au niveau de la haute direction ? Bizarre, bizarre...", ironisait-elle.