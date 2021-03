Julio Iglesias, 77 ans : le chanteur opéré pour un triple pontage

Julio Iglesias a évité le pire. Comme le relate le magazine France Dimanche, le mythique latin lover a été contraint de subir une intervention chirurgicale d'urgence juste avant les fêtes de fin d'année. Une hospitalisation au cours de laquelle il a été opéré pour un triple pontage.

En septembre 2020, Julio Iglesias sortait du silence pour évoquer ses ennuis de santé après avoir été photographié quelques semaines plus tôt dans un piteux état, aidé par deux femmes pour marcher. La conséquence d'une chute à son domicile avait-il dit. "Pendant tout ce temps où j'ai été presque incapable de marcher et de faire mes exercices de récupération, je me suis diverti en me plongeant dans le passé", disait-il, tout en reprenant des forces. Mais plusieurs mois se sont écoulés et l'interprète tube Je n'ai pas changé avait de nouveau opté pour le silence et la discrétion. Et pour cause : il est une nouvelle fois en convalescence.

"Juste avant les fêtes de fin d'année, il a été hospitalisé en urgence, pour un triple pontage coronarien (...) Il s'agit d'une intervention à coeur ouvert, qui consiste à contourner la partie de l'artère coronaire rétrécie en greffant un vaisseau - souvent celui de la cuisse - pour permettre au sang de circuler vers le coeur", précise le magazine France Dimanche. Dans le cas de l'opération de Julio Iglesias, il fallait ainsi agir sur trois artères. Mais plus de peur que de mal, le chanteur est bien vivant et se remet sur pied.

Julio Iglesias, dont le clan de neuf enfants comprend un fils caché reconnu par la justice espagnole contre son gré, a sans doute pu compter sur leur soutien. Il a aussi pu compter sur... Michel Drucker ! En effet, toujours à en croire le magazine paru ce vendredi 19 mars 2021, l'animateur lui a régulièrement téléphoné, partageant avec lui son expérience de la même opération.