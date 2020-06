Justin Hartley (This is Us) : Recasé 6 mois après son divorce avec une "amie"

Avis aux fans de la série This is us, le beau gosse Justin Hartley n'est plus célibataire ! Six mois après son divorce de Chrishell Stause, l'acteur de 43 ans a retrouvé l'amour dans les bras de l'actrice espagnole Sofia Pernas. Aperçus par les journalistes de TMZ, les deux amoureux ont été vus en train de s'embrasser dans les rues de Los Angeles. "Amis" de longue date, les deux acteurs s'étaient donnés la réplique dans la série (au nom évocateur) Les Feux de l'Amour entre 2015 et 2016. Une amitié qui est apparemment devenue une belle histoire d'amour mais qui n'a pas encore été officialisée par les deux acteurs.

Une nouvelle qui risque de ne pas faire plaisir à son ex-femme Chrishell. Bouleversée après la demande de divorce de son époux déposée en novembre 2019, une source avait confié au magazine People qu'elle était encore "sous le choc". "Oui, ils avaient eu quelques problèmes, mais elle n'a certainement jamais pensé qu'il irait tout simplement faire sa demande en divorce sans même essayer de sauver les choses. (...) Elle pensait qu'ils fonderaient une famille peu de temps après leur mariage, mais ça n'a pas marché", avait révélé la source au magazine. Également troublée par les déclarations de son époux, lequel affirmait qu'ils étaient séparés depuis juillet 2019, l'actrice avait affirmé de son côté que leur rupture datait du 22 novembre 2019 (jour du dépôt des documents de divorce).

Auparavant, l'acteur avait déjà été marié à Lindsay Korman de 2004 à 2012. De leur union est née une fille prénommée Isabelle aujourd'hui âgée de 15 ans et dont il partage la garde.