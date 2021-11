Justine Cordule (Familles nombreuses) enceinte : nouvelles révélations sur le "souci" de sa fille

Justine Cordule verra sa famille s'agrandir prochainement. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL est enceinte de son septième enfant. Une grossesse qui ne se passe pas comme prévue pour l'épouse de Steeve. Le 30 octobre 2021, la charmante blonde avait révélé que lors de la deuxième échographie, la sage-femme leur avait annoncé une mauvaise nouvelle. Le 9 novembre 2021, elle en a dit un peu plus sur le sujet.

Douche froide pour Justine fin octobre. Après avoir appris qu'elle avait "une petite princesse bien costaud" qui mesure 28 cm et pèse 520 gramme, la sage-femme leur avait fait une révélation qui a tout changé. "Tout s'est effondré. Elle a envoyé directement les documents à la maternité pour la prise de rendez-vous au plus vite", avait-elle précisé. Mais elle n'avait pas souhaité donner les détails de cette discussion qui l'a bouleversée. Ce n'est que mardi qu'elle a donné quelques nouvelles à ses abonnés.

"J'ai des nouvelles pour bébé. On va devoir encore patienter deux semaines. Premier examen dans une semaine et un second la semaine suivante. Pas le choix, le petit souci que mademoiselle a doit se vérifier à 26 semaines", a confié Justine. A la suite de cette déclaration, la star de Familles nombreuses a reçu d'innombrables messages. Beaucoup n'ont pas compris pour quelle raison on faisait une fois de plus patienter le couple, déjà stressé. "Malheureusement, on n'a pas le choix. Moi déjà, j'étais dans l'attente qu'on regarde le dossier. Là on l'a regardé et on se laisse deux semaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains organes, certaines choses qui se modifient entre les semaines 25 et 26. Donc je me dis que si aujourd'hui on ne m'a pas appelée en me disant de venir dans l'heure ou demain, c'est que c'est moins grave que ce que l'on pensait. J'espère que dans 15 jours on sera encore plus rassurés", a-t-elle donc expliqué. On le leur souhaite également.