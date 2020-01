Kad Merad et Sabrina Ouazani souriants face à Chantal Ladesou et son mari

Le 6 janvier 2020, Michel Drucker foulait pour la première fois de l'année le plateau du Studio Gabriel afin de tourner les prochains numéros de ses émissions phares Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Ces derniers seront diffusés le 12 janvier 2020, sur France 2. Comme chaque week-end, l'animateur accueillera donc un tout nouveau panel d'invités, réunis pour parler de leurs actualités respectives.

Dans Vivement dimanche, l'animateur a convié les acteurs Kad Merad, Sabrina Ouazani et Céline Sallette ainsi que le réalisateur Mohamed Hamidi afin de discuter du film Une belle équipe dont la sortie est prévue en salle pour le 15 janvier 2020. Le cardiologue Fabien Guez, auteur du livre Comment (ne pas) avoir une crise cardiaque, sera également présent, de même que Maryse Corson, présentatrice du Téléshopping de TF1 de 1987 à 1993, qui viendra assister à l'émission.

Comme toujours, Michel Drucker sera accompagné de son équipe de choc : la vétérinaire Hélène Gateau, le caricaturiste Emmanuel Chaunu, l'écrivain Franck Ferrand et enfin le docteur Marcel Ichou.

Dans Vivement dimanche prochain, les téléspectateurs pourront retrouver les acteurs Fred Testot et Constance Dollé, qui seront au casting de la prochaine série télévisée de France 2 intitulée Faites des gosses. Chantal Ladesou, actuellement en tournée pour son spectacle On the Road Again, sera accompagnée de son mari et manager Michel Ansault. L'humoriste Roland Magdane sera également présent pour parler de son nouveau spectacle baptisé Déjanté. Du côté de l'humour toujours, Tom Villa sera de la partie pour discuter de son nouveau spectacle Les nommés sont...

Valérie Karsenti viendra évoquer le tournage du prochain téléfilm de France 2 intitulé La Fugue et dont elle est l'actrice principale. Enfin Pierre-François Martin-Laval, plus connu sous le nom de Pef, et Patrick Chesnais seront aussi de la partie pour parler de leur retour sur les planches avec la pièce Le Système Ribadier.

Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, c'est le 12 janvier 2020 à partir de 14h20 sur France 2 !