Kad Merad frappé par un drame : son père est mort

Kad Merad pleure la mort de son papa, Rémy Merad. Le journal Midi Libre nous apprend que le père de l'acteur du film Bienvenue chez les Ch'tis est décédé, des suites d'une maladie. Il s'est éteint à Beauvoisin, un petit village situé dans le département du Gard (Occitanie) où il avait ses habitudes et fréquentait assidûment le club de pétanque avec sa femme.

Son décès a bouleversé ses proches et amis. "C'est plus qu'un membre de notre club que nous perdons, c'est un ami", a déclaré Joseph Bianco, le président de la Boule Joyeuse, au journal. "Rémy était licencié depuis plusieurs années, c'était un homme très ouvert, qui contribuait à la bonne ambiance du groupe, c'était aussi un bon vivant, sa présence était quotidienne au boulodrome, il va beaucoup nous manquer", a commenté Joseph Bianco.

Algérien de naissance mais Français de coeur et d'adoption, Mohamed Merad a choisi de changer son prénom pour Rémy. Un énorme changement, sur lequel est revenu son célèbre fils, Kad Merad sur le plateau de C à Vous. "Mon père a changé son prénom : il s'appelait Mohamed et a changé pour Rémy. Il s'est fait appeler Rémy toute sa vie. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Mohamed et que c'était pour son travail, parce qu'il dirigeait des Français et que c'était compliqué... Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas recommence", a confié l'acteur de 57 ans à Anne-Elisabeth Lemoine.

Rémy Merad était père de Kad, Yasmina, Karim et Reda Merad et aussi grand-père. Nul doute que sa disparition laisse un vide immense à sa famille. Aucune information concernant sa maladie n'a été révélée et le comédien n'a, pour l'heure, pas fait d'annonce. Nul doute que le populaire acteur peut compter sur le réconfort de sa compagne Julia Vignali en ces temps difficiles.

Nos sincères condoléances à la famille Merad.