Kamel Ouali victime d'une tentative de cambriolage, il poursuit les voleurs !

Tout le monde se souvient du temps où Kamel Ouali faisait les beaux jours de TF1, en tant que professeur de danse dans la Star Academy. Depuis qu'il a quitté l'émission en 2008, le danseur de 47 ans enchaîne les productions de spectacle comme Les Dix Commandements ou encore Le Roi Soleil. Son visage est devenu culte, personne ne l'a oublié !

Et si Kamel Ouali avait des doutes, il peut désormais en être sûr... Pour la deuxième fois cette année, l'ex-prof a reçu une visite surprise à son domicile parisien. En effet, selon les informations exclusives de Closer, le mardi 12 novembre 2019, en rentrant chez lui vers 18h, le danseur est tombé nez à nez avec deux individus qui tentaient de forcer la porte de chez lui ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux voleurs n'étaient pas préparés à voir leur victime débarquer sans prévenir. L'effet de surprise les ayant fait paniquer, ils se sont alors enfuis en courant.

Mais hors de question pour Kamel Ouali de laisser ces brigands s'en sortir sans rien faire. Prenant son courage à deux mains, le chorégraphe les a donc pourchassés dans les escaliers de son immeuble et jusque dans la rue ! Une petite course improvisée qui lui a permis de noter plus en détail le profil de ces cambrioleurs du dimanche. Et même s'il n'a pas réussi à les rattraper, Kamel Ouali s'est empressé d'aller déposer plainte au commissariat avec le signalement des individus.

À ce jour, les deux fuyards n'ont malheureusement toujours pas été identifiés, mais Kamel Ouali et ses voisins peuvent compter sur l'aide des caméras de vidéosurveillance pour les retrouver.

Au moins cette fois, les brigands sont repartis bredouilles, ce qui n'avait pas été le cas en janvier dernier. En effet, victime d'un premier cambriolage, Kamel Ouali avait vu son appartement retourné et avait eu la mauvaise surprise de se faire voler ordinateurs et tablettes...

Les prochains voleurs sont prévenus, Kamel Ouali ne se laissera plus faire !