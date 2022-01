Kamila (Secret Story) enceinte : le sexe de son 2e bébé révélé de manière très originale

"Notre famille s'agrandit bel et bien ! On est trop heureux !" C'est avec ces mots que Kamila et Noré ont annoncé attendre leur deuxième enfant le 26 décembre 2021 sur Instagram. Un heureux événement qui survient seulement un an après la naissance de leur aîné Kenan, né le 29 novembre 2020. Ce secret levé, Kamila n'hésite plus à partager des images d'elle au ventre déjà très arrondi. Il ne restait donc plus pour les internautes curieux qu'à connaître le sexe du bébé. C'est désormais chose faite !

Au cours du week-end, et après avoir organisé une nouvelle somptueuse gender reveal, le couple révélé dans Secret Story en 2017 a partagé sur Instagram un résumé en vidéo de cette journée mémorable. Pour l'occasion, Kamila et Noré avaient eu une idée plutôt originale, celle de faire venir deux personnes cachées dans des costumes de bébés géants, un garçon et une fille. Après avoir fait le show devant tous les proches des amoureux et face au petit Kenan, ces derniers avaient pour mission de se cacher. Et au moment de la révélation, seul le bébé au sexe correspondant devait se montrer. C'est ainsi qu'ils ont appris que c'est une petite fille qui pointera prochainement le bout de son nez !

Un grand bonheur pour Kamila et Noré qui ont déjà hâte de rencontrer leur princesse. "On t'attend avec impatience ma fille. Arrive nous en bonne santé, c'est tout ce qu'on souhaite", a légendé la brunette sous une photo d'elle en tenue de circonstance, à savoir une belle robe moulante de couleur rose.