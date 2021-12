Secret Story : Un couple star de l'émission bientôt parent pour le 2e fois

Il y a un an et presque un mois, Kamila et Noré, révélés dans Secret Story en 2017, sont devenus parents. Une naissance qui a changé leur vie. A présent, ils vont avoir (déjà) un deuxième enfant. Une joie partagée sur les réseaux sociaux.

Le deuxième bébé ne s'est pas fait beaucoup attendre. Kamila est enceinte pour la seconde fois comme elle l'a fait savoir sur Instagram, dimanche 26 décembre 2021. "Bientôt 4 Inchallah. Et oui, notre famille s'agrandit bel et bien ! On est trop heureux", a-t-elle écrit en légende d'une photo de Noré, leur bébé d'un an et elle. Sur celle-ci, le père embrasse le ventre arrondi de la maman qui dévoile ainsi son baby bump. Même post et même commentaire sur la page de Noré.

En story, le jeune homme raconte qu'il était stressant pour eux de garder le secret de cette deuxième grossesse car le ventre de Kamila est déjà bien gros. Ils sont donc soulagés de partager enfin la bonne nouvelle.