Qui veut épouser mon fils ? : Un candidat phare papa pour la 1re fois, grande annonce en photo !

C'est en juin 2021 que les amoureux avaient officialisé la grossesse. "Jour de la fête des Pères il est temps pour moi de vous annoncer que je vais être un futur PAPA dans quelques mois. Je suis tellement heureux et fier de vous le partager. Merci à ma petite femme de m'offrir ce magnifique cadeau. Merci d'avoir fait de moi un homme épanoui et surtout heureux... JE T'AIME FORT @yvane_jhn 1 + 1 = 3", avait écrit Florent Ré en légende d'une photo sur laquelle sa belle Yvane posait en crop top et short en jean à la braguette ouverte, laissant ainsi apparaître son beau ventre arrondi. De son côté, le jeune homme tenait une paire de chaussures pour bébé dans ses mains.

Il a fallu attendre le 22 septembre dernier pour découvrir que Florent et Yvane allaient accueillir une petite fille. On pouvait voir le couple avec un fumigène lâchant de la fumée rose. "Un homme heureux", avait écrit l'ex-candidat de télé-réalité. Et prochainement, il devrait être un homme marié et heureux. En août 2020, il avait en effet demandé la main de sa chère et tendre.

Nous leur adressons toutes nos félicitations.