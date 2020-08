Qui veut épouser mon fils : Un candidat bientôt marié, photo de sa belle demande

Deux ans plus tard, c'est leurs fiançailles que le beau brun de 33 ans a annoncées à ses fans. Ces derniers ont donc découvert en photo que Florent Ré avait fait les choses en grand pour combler sa belle. Il a fait appel à un prestataire pour monter une décoration florale représentant un coeur et les lettres pour écrire "I Love You". Par terre se trouvaient des petits confettis blancs et un long voile rouge. C'est l'hôtel Mas Bellevue, à Saint-Tropez, qu'il a choisi pour demander à Yvane d'être sa femme. La déco a été placée sur une terrasse, avec la piscine et un beau paysage en fond. Un cadre idyllique.

Le jeune homme a aussi acheté un bouquet de roses rouges et a semble-t-il demandé à sa chère et tendre de s'habiller de cette couleur. Lui portait un costume bordeaux. Une fois devant la décoration, Florent Ré a mis un genou à terre pour poser LA question : veux-tu m'épouser ? Sans surprise, Yvane a accepté sa demande. Fou de joie, l'ancien candidat de télé-réalité n'a pas tardé à poster un message sur Instagram : "J'ai toujours su que tu étais la femme de ma vie et voilà qu'aujourd'hui tu m'as dit OUI. Tu vas devenir ma femme et la future mère de nos enfants. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie..." Il n'a ensuite pas manqué de remercier la marque à laquelle il a fait appel pour la décoration ainsi que l'hôtel.

Toutes nos félicitations aux jeunes fiancés.