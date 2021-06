Florent Ré (Qui veut épouser mon fils ?) bientôt papa : sa belle Yvane est enceinte !

Moins d'un an après leurs fiançailles, Florent Ré, révélé dans l'émission "Qui veut épouser mon fils ?", et sa belle Yvane Johannet annoncent une grande nouvelle. En effet, la belle est enceinte de leur premier enfant ! Baby bump en photo et jolie déclaration sur Instagram.

Sur les réseaux sociaux, Florent Ré et sa belle Yvane Johannet ont annoncé l'arrivée prochaine d'un bébé dans la famille. En effet, la jolie brune est enceinte et elle a laissé voir son ventre arrondi au côté de son amoureux. Le couple confirme donc par écrit cette belle nouvelle. Dimanche 20 juin 2021, le candidat de télé-réalité révélé en 2010 dans Qui veut épouser mon fils ? a partagé sur Instagram une nouvelle photo. Dessus, Florent Ré prend la pose en short en jean, t-shirt blanc et baskets... tenant dans sa main une paire de chaussures pour bébé. À ses côtés, la belle Yvane Johannet apparaît en crop top et short en jean à la braguette ouverte, laissant apparaître un joli baby bump ! "Jour de la fête des Pères il est temps pour moi de vous annoncer que je vais être un futur PAPA dans quelques mois. Je suis tellement heureux et fier de vous le partager. Merci à ma petite femme de m'offrir ce magnifique cadeau. Merci d'avoir fait de moi un homme épanoui et surtout heureux... JE T'AIME FORT @yvane_jhn 1 + 1 = 3", écrit le charmant jeune homme de 33 ans.

De son côté, Yvane Johannet a également partagé l'heureuse nouvelle avec ses 11 400 followers sur le réseau social. "En ce jour si spécial, nous voulons partager quelque chose de spécial... Bientôt nous serons 3. Je t'aime @florent_re, merci pour ce cadeau", peut-on lire en légende de la même photo postée par sa moitié. C'est donc enceinte que la belle épousera son amoureux ! En effet, le couple s'est fiancé en août 2020 et un superbe mariage est attendu prochainement. Nul doute que Florent Ré et sa belle Yvane Johannet partageront les détails de la fête avec leurs fidèles fans sur les réseaux sociaux. Des invités de marque seront même certainement de la partie ! Rappelons qu'après Qui veut épouser mon fils ?, Les Princes de l'amour (en 2014) et La Villa des coeurs brisés (en 2017), Florent Ré a finalement trouvé l'amour loin des caméras... Toutes nos félicitations au couple !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook