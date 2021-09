Florent Ré (Qui veut épouser mon fils ?) bientôt papa : le sexe du bébé dévoilé

Florent Ré, le candidat de télé-réalité révélé en 2010 dans Qui veut épouser mon fils ? va être papa pour la première fois. Un bonheur auquel il se prépare depuis quelques mois. Voilà à présent qu'il dévoile, avec joie et en mettant ses abdos en avant, le sexe de son futur enfant.

Mercredi 22 septembre 2021, c'est avec une photo publiée sur Instagram que le futur papa a dévoilé le sexe de son bébé. En un regard, grâce à la présence d'une grosse fumée rose, on comprend qu'il s'agit d'une petite fille. "Un homme heureux #famille #enfant #princesse #love #couplegoals", a-t-il écrit en légende. Sa compagne, Yvane Johannet, était rayonnante et portait une robe blanche qui ne laissait pas vraiment apparaître son ventre arrondi. Lui, portait un short blanc également et était torse nu... pourquoi pas.