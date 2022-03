Karim Benzema : Son cousin Samir victime d'un vol en pleine rue, grosse récompense aux témoins !

Alors que Karim Benzema a été victime d'un cambriolage en janvier dernier pendant qu'il disputait un match avec le Real Madrid contre Elche, c'est désormais un autre membre de la famille qui est victime de vol. Sur les réseaux sociaux, son cousin Samir Benzema, révélé au grand public en 2012 dans la deuxième édition de L'île des vérités puis vu dans Les Anges de la télé-réalité et Les Princes de l'amour, révèle avoir été à son tour victime d'un larcin.

Mardi 29 mars 2022, il s'explique en images sur Instagram. Samir Benzema publie en story une photo de sa voiture, une très jolie Porsche décapotable noire, après les faits. L'une des vitres est cassée. Et les voleurs ne sont pas repartis les mains vides, comme l'explique le cousin du célèbre footballeur de l'équipe de France. "En plein centre de Lyon. Grosse récompense si quelqu'un a vu quelque chose ou me retrouve mon ordinateur. C'est un Macbook couleur or 12 pouces", regrette le charmant brun. Plus encore, il précise que le vol "a eu lieu aujourd'hui rue Gasparin, entre 16h et 17h, en face de la Banque populaire".

De son côté, sa compagne a également publié quelques instants de vie en story, toujours sur le réseau social de partage d'images. Sur des premières images, la belle Melani s'affiche dans la voiture et une photo du volant de la Porsche est même révélée. Juste après, elle poste une photo de l'intérieur d'une boutique de luxe de la maison Cartier, où le couple s'est visiblement rendu. C'est à ce moment, alors que les parents de la petite Ilyana (2 ans) semblaient en pleine séance de shopping, que le vol s'est déroulé. "Pleine journée et plein centre ville. On s'est absentés une heure, c'est la douche froide...", confie Melani.

Rappelons que si Samir et Karim Benzema sont cousins, le célèbre footballeur n'entretient pas financièrement ses proches. C'est ce qu'avait affirmé l'ancien candidat de télé-réalité devant les caméras de TFX. "Avoir porté ce nom-là a été très compliqué à un moment donné. Quand on me voyait dans la rue rouler dans une belle voiture, avoir de beaux vêtements, on me disait que c'est lui qui m'a donné. C'est quelqu'un de ma famille mais il ne m'a jamais donné un euro", avait-il assuré. De quoi faire taire les mauvaises langues qui auraient pensé que cette Porsche et cet ordinateur lui auraient été offerts par la star.