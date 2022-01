Karim Benzema victime d'un cambriolage et sorti sur blessure : sa soirée cauchemardesque

Il y a des jours où rien ne va et c'est exactement ce qu'a vécu Karim Benzema hier soir. L'attaquant français de 34 ans, revenu en grâce chez les Bleus juste avant l'Euro 2021, pensait pourtant passer une soirée plutôt tranquille avec son club du Real Madrid. Opposé à Elche, 15e du championnat d'Espagne, l'armada madrilène s'avançait largement favorite de ce duel. Au bout d'un match disputé, les coéquipiers de celui que l'on surnomme KB9 n'ont pu faire mieux qu'un match nul et en plus de cette contre-performance, le grand copain de Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure.

Mais avant cette blessure qui pourrait s'avérer problématique dans l'optique du match à venir face au PSG de Messi, Karim Benzema a surtout raté un penalty lors de la première période. Un match à oublier donc pour le père d'Ibrahim qui est sorti prématurément, à la 58e minute en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Une blessure dont on ne connaît pas encore la gravité, mais qui n'est clairement pas une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui compte énormément sur son Français cette année.

Le montant du préjudice pas encore connu

Mais la soirée pourrie de Karim Benzema ne s'est malheureusement pas arrêtée là... Selon les informations de la version espagnole de 20 Minutes, le domicile du footballeur aurait été cambriolé pendant la rencontre contre Elche. Si pour l'heure le montant du préjudice est encore inconnu, ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. En effet, ce dernier a déjà été victime d'un cambriolage en février 2019, là encore pendant qu'il participait à un match avec le club madrilène.

"Le joueur s'est rendu compte de ce qui s'était passé en rentrant chez lui après la rencontre et en découvrant que tout avait été retourné dans la maison", a indiqué une source à l'AFP. D'après les premières informations, les cambrioleurs ont escaladé la clôture extérieure de la propriété, avant d'entrer dans la maison en cassant une baie vitrée.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent ces derniers temps pour Benzema, lourdement sanctionné par la justice française dans l'affaire de la sextape, le Français vient tout juste de passer une soirée digne d'un cauchemar !