Karine Ferri dévoile une très rare photo de son fils Maël qui est comme son père !

Karine Ferri maman sur un petit nuage

Après le décès tragique de son ex compagnon, Grégory Lemarchal emporté par la mucoviscidose en 2007, Karine Ferri est à nouveau sur un petit nuage.

En effet, quelques années après le décès du chanteur, Karine Ferri a fait la rencontre de Yoann Gourcuff. En 2016, le couple a accueilli leur fils Maël et en 2018, leur fille Claudia. Depuis, Karine Ferri nage dans le bonheur absolu. Il y a environ un an de cela, l'animatrice s'était confiée pour la première fois sur sa vie de famille lors d'une interview pour Radio Monaco : "Je ne pense pas qu'il y ait un truc miracle pour que cela perdure. Déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré mon mari. Je me le dis tous les jours", a exprimé la belle brune, elle a également ajouté : "Je suis une maman comblée, une femme comblée. Je dis souvent à mes copines qui n'ont pas cette chance, j'espère qu'un jour elles l'auront parce que c'est super de pouvoir être sereine et de te réveiller tous les jours en te disant waouh."