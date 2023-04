Diaporama : Karine Ferri dévoile une très rare photo de son fils Maël qui est comme son père !

Mariée depuis 2019 et maman depuis 2016, l'animatrice télévisée ne partage que très rarement des clichés de ses enfants sur les réseaux sociaux. Karine Ferri au 50ème festival de la Télévision de Monte-Carlo au forum Grimaldi. © BestImage, JUNIOR / BESTIMAGE

Ce jeudi 6 avril, à l'occasion des 7 ans de son fils, la maman de 40 ans a capturé on fils dans son maillot de football en hommage à son père Yoann Gorcuff. Karine Ferri encourage son compagnon Yoann Gourcuff lors du match Psg-Rennes au Parc des Princes à Paris le 6 novembre 2016. (victoire 4-0 du Psg) © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

En couple depuis la fin des années 2000, Yoann Gourcuff et KArine Ferri ont accueilli deux enfants en 2016 et 2018. Yoann Gourcuff lors du match Psg-Rennes au Parc des Princes à Paris le 6 novembre 2016. (victoire 4-0 du Psg) © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

Karine Ferri a fait la rencontre de son compagnon actuel seulement quelques années après le décès de son ex partenaire, Grégory Lemarchal. Archives de Grégory Lemarchal en décembre 2004. © BestImage, JLPPA / Bestimage

