Karine Ferri mariée à Yoann Gourcuff : rares confidences sur leur couple solide et qui perdure

La vie de Karine Ferri a pris un tournant inespéré lorsqu'elle a fait la rencontre de Yoann Gourcuff. Quelques années après la mort tragique de son grand amour Grégory Lemarchal, emporté par la mucoviscidose en 2007, l'animatrice a ouvert son coeur à l'ex-footballeur professionnel en 2011. Par la suite, ils ont accueilli leurs deux enfants, leur fils Maël né en 2016 et leur fille Claudia qui a pointé le bout de son nez en 2018. Ce n'est que l'année suivante que Karine Ferri et Yoann Gourcuff ont décidé de sceller leur amour avec un mariage, lequel a été célébré le 8 juin 2019. Pour leur troisième anniversaire en tant qu'époux, celle qui a quitté Danse avec les stars a d'ailleurs partagé des photos inédites de ce jour mémorable.

Mais, lundi 29 août, lors d'une interview pour Radio Monaco, ce sont des confidences inédites qui ont été faites par Karine Ferri. En effet, d'ordinaire plutôt discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée, la jolie brune a accepté d'évoquer sa relation solide avec Yoann Gourcuff. "Je ne pense pas qu'il y ait un truc miracle pour que cela perdure. Déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré mon mari. Je me le dis tous les jours", a-t-elle souligné, souhaitant le même bonheur à tout le monde et surtout à son entourage : "Je suis une maman comblée, une femme comblée. Je dis souvent à mes copines qui n'ont pas cette chance, j'espère qu'un jour elles l'auront parce que c'est super de pouvoir être sereine et de te réveiller tous les jours en te disant waouh".

Karine Ferri est également très épanouie dans sa carrière à la télé. Après des vacances bien méritées pendant lesquelles elle a paradé en maillots de bain sur ses réseaux sociaux, ce fut le retour au travail. Karine Ferri est notamment actuellement à l'antenne sur TF1 chaque samedi soir pour la nouvelle saison de The Voice Kids. Un engagement dont elle ne se lasse pas. "C'est peut-être lié au fait que je suis maman. Quand on voit ces enfants pleins d'innocence, avec des étoiles dans les yeux sur scène, et la joie de leurs parents en coulisses... Tout est spontané avec eux, il n'y a pas de calcul. Et puis j'ai droit à plein de câlins, donc je suis super contente", avait-elle déclaré à Télé Loisirs.